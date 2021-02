Rätsel über Ursache der Bergstürze gelöst

Kontroversielle Diskussionen in der Wissenschaft sind nichts Außergewöhnliches. So vertrat der ehemalige Landesgeologe Gunther Heißel vor einigen Jahren im Rahmen des Geoforums Umhausen sogar die These, dass sich am Fernpass kein Bergsturz ereignet habe, die Landschaft sei vielmehr durch Gipskarst geprägt. Für die Geologen der Uni Innsbruck ist ein Bergsturz am Fernpass (vor 4100 Jahren) so zweifelsfrei wie jener am Tschirgant vor rund 3000 Jahren. Weniger zweifelsfrei war bisher die Ursache der unvorstellbaren Gesteinsbewegungen von mehreren Millionen Kubikmetern.