Überwachung für zu Hause bei Covid-19-Erkrankung

Um möglichst lange während einer Covid-19-Erkrankung in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, gibt es in Tirol nun die Möglichkeit einer telemedizinischen Überwachung. Bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes, vor allem die Atemsituation betreffend, könne dann schnell reagiert werden und eine Verlegung ins Krankenhaus erfolgen, sagte Axel Bauer, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin III, am Freitag.