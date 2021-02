Eisbullen präsentieren zwei neue Legionäre

Der 30-jährige Alexander Urbom hat vor einigen Jahren bereits NHL-Erfahrung gesammelt, spielte im letzten Jahr in der Deutschen-Eishockey-Liga beim Düsseldorfer EG. „Ich liebe solche Herausforderungen. Ich gehe zu den Red Bulls, weil ich weiß, dass sie Titelambitionen haben“, erklärt der Schwede. In den letzten Monaten hielt er sich in Stockholm mit individuellem Training fit.