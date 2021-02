Betrunkener Dieb fuhr Hofladenbesitzer über Fuß

Tochter und Vater wollten Dieb stellen

Als die Betreiberin des Hofladens die offensichtliche Manipulation an der Videokamera mitbekam, lief sie gemeinsam mit ihrem Vater (49) zum Verkaufsstand. Dabei stellten die Beiden am Ende der Sackgasse ein Fahrzeug fest, welches gerade umdrehte und in der Folge in Richtung der Hofladen-Inhaber zufuhr. Als die Besitzer schließlich versuchten den Lenker anzuhalten, hielt der 51-Jährige zwar kurz an, setzte seine Fahrt jedoch unmittelbar darauf fort. Dabei fuhr er dem 49-Jährigen über den linken Fuß.