Stars wie Pinturault & Gisin schwänzen Parallel!

Die US-Amerikanerin Shiffrin hatte vor WM-Beginn entschieden, nur in Super-G, den sie mit der Bronze-Medaille beendete, Kombination, Riesentorlauf und Slalom anzutreten. Gisin wird voraussichtlich nach Starts in Abfahrt und Super-G ebenfalls noch den Riesentorlauf und den Slalom bestreiten. „Meine Zuneigung ist sehr, sehr gering zum Parallel. Ich kann es auch eigentlich nicht so gut“, sagte die Schweizerin am Montag.