Im Dickicht der parteinahen Vereine

Ibiza-Video: 13 Vereine im Visier der Justiz

Diese parteinahen Vereine, die sich alle Fraktionen halten, sind ein undurchsichtiger Dschungel, es lässt sich kaum nachvollziehen, wer wo wie viel spendet. Die Organisationen, viele rangieren unter der allgemeinen Wahrnehmungsschwelle, sind in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Fokus geraten. In Wien nahm eine Untersuchungskommission zehn Vereine unter die Lupe, und in der Causa Ibiza stehen 13 dieser Vereinigungen im Visier der Ermittler.