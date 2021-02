EU warnt Länder vor gefälschten Corona-Impfstoffen

Die EU-Anti-Betrugsbehörde OLAF hat Regierungen in Europa vor falschen Angeboten von Covid-19-Impfstoffen gewarnt. „Wir hören Berichte von Betrügern, die den Verkauf von Impfstoffen an Regierungen in der gesamten EU anbieten“, teilte OLAF-Generaldirektor Ville Itälä m Montag mit. Diese Angebote kämen in verschiedenen Formen.