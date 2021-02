Sieg gegen Corona viel einfacher als Klima-Rettung

Microsoft-Gründer Bill Gates hat ein neues Buch geschrieben. In „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ fordert er, dass wir bis 2050 den CO2-Ausstoß auf null bringen, damit wir uns und unsere Welt retten können. Er selbst will beim Kampf gegen den Klimawandel eingreifen und dazu in den kommenden fünf Jahren rund 1,65 Milliarden Euro in entsprechende Start-ups und andere Projekte investieren.