Jane Seymour hält sich mit Pilates fit

Am Montag hat Jane Seymour ihren 70. Geburtstag gefeiert. Ihr Alter sieht man der einstigen „Dr. Quinn“-Darstellerin aber nicht an - im Gegenteil. Das Geheimnis ihres jugendlichen Aussehens verriet die Schauspielerin nun in einem Interview. „Ich mache gern Pilates“, so das Ex-Bond-Girl. „Ich habe auch ein Fitnessgerät, das ich nie benutzt habe. Ich gehe manchmal auf die andere Straßenseite (ins Studio) und bezahle jemandem viel Geld, damit er mich fit hält.“