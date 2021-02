„Dr. Quinn“ Jane Seymour feiert den 70. Geburtstag

Nach dem Bond-Erfolg spielte sie in „Sindbad und das Auge des Tigers“. Der Hollywood-Durchbruch blieb zwar aus, dafür war sie in der Heimat gefragt. „Das war verrückt. Ich bin nach Amerika gezogen, und das erste, was passiert ist - ich bekam Hauptrollen in englischen Shows“, sagt Seymour, die in den 70er und 80er Jahren in Dutzenden Serien und Mehrteilern mitspielte. „Mein Spitzname war Königin der Miniserien.“