Dubai: Le-Mans-Doppelsieg für Habsburg und Binder

In der stark besetzten GT-Klasse wurde der Steirer Klaus Bachler im Porsche 911 GT3-R am Samstag 15. und am Sonntag aus der „Pole“ und nach schnellster Rennrunde Neunter. Die Serie wird kommenden Freitag und Samstag in Abu Dhabi mit zwei weiteren Vierstunden-Rennen abgeschlossen.