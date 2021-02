Novomatic: „Partei-Zahlungen nicht unterbinden!“

E-Mail an Führungskräfte zeigt Haltung des Novomatic-Chefs

Am 2. Juni 2017 schrieb Neumann demnach an mehrere Novomatic-Führungskräfte mit Blick auf geplante Einschränkungen von Parteispenden in mehreren Ländern: „Liebe Alle, die Konzernrichtlinie hatte die Absicht, dass keine verdeckten Zahlungen an Parteien in all unseren Ländern vorgenommen werden dürfen! Ich halte nichts davon gesetzlich erlaubte und transparente Zahlungen an Parteien gänzlich zu unterbinden!“