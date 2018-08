Kerns Redenschreiber und Berater droht Jahr Haft!

„So ein Leben willst du nicht führen“

Die SMS zeigen, wie der Redenschreiber des SPÖ-Parteichefs offenbar ziemlich in Panik geraten ist, weil Anna J. auch seine Mails zum brisanten Silberstein-Krimi von den PC-Festplatten in der Parteizentrale kopiert und der ÖVP sowie Medien zugespielt hat. Im SMS-Dauerfeuer auf die SPÖ-Mitarbeiterin schrieb dann Fußi wörtlich: „Du kommst da auch nimmer raus. Du bist die Einzige, die alle Mails bekommen hat. Glaub mir, so ein Leben willst nicht führen. Oder glaubst du, die Partei lässt dich in Ruhe, wenn du sie versenkst?“ (Zitat Ende).