Klirrende Kälte sorgt für Umsatzplus in Kärnten

Verschiedene Kontrollsysteme

Jedes Geschäft greift auf andere Systeme zurück, um zu verhindern, dass sich zeitgleich nicht mehr Kunden als erlaubt in den Geschäften aufhalten. So steht etwa Stephan Cramaro bei Hervis in Villach mit einem Handy beim Eingang und zählt jeden, der das Geschäft betritt und verlässt. Bei Deichmann stehen für Kunden desinfizierte Schuhlöffel bereit.