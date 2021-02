Tanner will 600 Millionen Euro zusätzlich ausgeben

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz über künftige Investitionen des österreichischen Bundesheers informiert. Insgesamt wolle man 600 Millionen Euro zusätzlich zum bereits zweimal erhöhten Regelbudget in die Hand nehmen. Neben dem bereits bekannten Hubschrauber-Einkauf um 300 Millionen Euro, sollen auch neue Panzer um 100 Millionen Euro angekauft werden. Zudem soll in die Terrorabwehr, den Katastrophenschutz und in die Ausrüstung der Soldaten investiert werden.