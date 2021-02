Aufregung um Impf-Chaos in NÖ

Ein 82-Jähriger aus Dornbach in der Gemeinde Wienerwald fühlt sich ebenfalls im Stich gelassen: „Ich war offenbar um wenige Sekunden zu spät, wurde mit einem einfachen E-Mail abgespeist, dass ich es doch später versuchen solle.“ Nachfragen beim Notruf NÖ brachten auch nichts: „Das ist doch menschenverachtend!“ Bei den meisten erbosten Lesern, die sich mit Beschwerden an die Redaktion wandten, handelt es sich um die Kinder der Betroffenen: „Es liegt doch auf der Hand, dass das Internet für ältere Menschen eine hohe Hürde darstellt“, so eine Frau aus Gmünd. Eine Bekannte in Polen sei schon lange geimpft, sagt sie: „Und in Deutschland werden nur jene Menschen angeschrieben, für die es einen fixen Termin gibt. Warum geht das bei uns nicht?“