„Kaufhaus Österreich“: Neue Plattform für Händler

e-Commerce-Charta unterzeichnet

Gleichzeitig wurde von Mahrer und Schramböck die e-Commerce-Charta unterzeichnet, in der die Ziele des „Kaufhaus Österreich“ festgehalten wurden. Österreichs Händler können sich ab sofort per Mausklick anmelden, es bedarf bloß der Zustimmung durch Setzen eines Häkchens im Firmen-A bis Z. Danach können die Händler ihre Angebote bei kaufhaus-oesterreich.at eintragen, damit Konsumenten in ihrer Region die für sie passenden Angebote finden.