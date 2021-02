Legendärer Porno-Mogul Larry Flynt (78) gestorben

Initiative gegen Trump

In den vergangenen Jahren hatte Flynt sich auch immer wieder als Kämpfer gegen das konservative Establishment positioniert. 2017 schaltete er in der „Washington Post“ eine ganzseitige Anzeige, in der er ein Preisgeld von zehn Millionen Dollar (gut acht Millionen Euro) für kompromittierende Informationen über den damaligen US-Präsidenten Donald Trump bot. Damit wollte er eine Amtsenthebung Trumps vorantreiben. Ähnliches hatte er auch schon einmal mit dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney versucht.