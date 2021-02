Tippler: „Tag X bringt mich nicht aus dem Konzept“

„Der Tag X bringt mich nicht mehr so aus dem Konzept“, erzählte die 29-Jährige. Was war das Problem? „Viele probieren etwas Besonderes. Die Kunst ist es aber, dass man bei dem bleibt, was man immer gemacht hat. Ich habe mich bei den meisten Auftritten selbst aus dem Rennen genommen, weil ich versucht habe, besser zu sein, als ich bin“, wirkt „Tami“ gereift. „Ich habe sehr viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Für mich ist jetzt jeder Renntag ein Tag X, ob Weltcup oder die WM. Jedes Rennen ist gleich viel wert.“