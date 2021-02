Thiem: „Dieses Match gibt mir großen Auftrieb“

Bad Boy

Im letzten Jahr endete Thiems Erfolgslauf in Melbourne erst im Endspiel, auch heuer hat er in Down Under viel vor. „Gegen Koepfer hab ich zumindest einmal mein bestes Match in diesem Jahr gespielt“, sagt Dominic, „meine Schläge werden besser und exakter!“„Komplette Challenge“Nun geht’s gegen Lokalmatador Nick Kyrgios um den Einzug ins Achtelfinale. Australiens „Bad Boy“ setzte sich gegen Ugo Humbert mit 5:7, 6:4, 3:6, 7:6, 6:4 durch. „Das ist eine komplette Challenge“, ist Thiem gewarnt, „Nick hat hier in Melbourne schon viele große Matches abgeliefert. Dazu kommt die Unterstützung der Fans. Ich bin auf einen Fight eingestellt.“