„Ein Kindheitstraum ist wahr geworden!“

Ende gut, alles gut! Michael Scheikl ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und krönte sich am Mittwoch zum Gesamtweltcupsieger der Naturbahnrodler. Party gab es keine, schließlich steht am kommenden Wochenende bereits die WM in Umhausen vor der Tür. Dort will der Mürztaler neuerlich zuschlagen.