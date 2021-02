Diese Opernball-Roben blieben in Erinnerung

Stundenlang bereiten sich Stars, Sternchen und die, die es noch werden wollen für das grelle Blitzlichtgewitter auf der Stiege, die an diesem Abend ihre Welt bedeutet, vor. Dann heißt es, ja nicht über die eigene Schleppe stolpern, sich nicht in der Robe einer anderen Ballbesucherin verheddern und das schönste Sisi-Lächeln aufzusetzen für ein Foto das - hoffentlich - in guter Erinnerung bleibt.