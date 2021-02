Nach Diebstahl mit Linienbus Flucht ergriffen

Mit Bus nach Innsbruck geflohen

Bei dem Versuch, die entwendete Winterjacke, welche in einem Einkaufssack verstaut wurde, wiederzuerlangen, riss sich die Diebin los, verlor dabei jedoch einen Einkaufssack. In diesem befand sich zwar nicht die gestohlene Winterjacke, sondern vermutlich Diebesgut einer noch unbekannten anderen Straftat. Der Täterin gelang es, in einem IVB Bus die Flucht in Richtung Innsbruck anzutreten. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133 / 7587