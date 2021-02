Koalition bei Parteienförderung weiter uneins

Grüne kritisieren „Showpolitik“

Bei der von der türkis-blauen Regierung beschlossenen jährlichen Valorisierung müsste die Parteienförderung in diesem Jahr um knapp 450.000 auf 30,9 Millionen Euro steigen. Die ÖVP hat Mitte Jänner die Aussetzung der Inflationsanpassung gefordert - die Grünen kritisierten das als „Showpolitik“. Vielmehr wollen sie die Kosten für den Wahlkampf weiter begrenzen - und zwar auf etwa sechs Millionen Euro bei Nationalratswahlen bzw. 94 Cent für jeden Wahlberechtigten. Neuen Schub in die Diskussion wollten am Dienstag die NEOS bringen - sie beantragten gleich zu beiden Themen eine Abschaffung, bzw. kräftige Senkung. Doch auch durch diese Initiative kam es zu keiner Einigung.