Fall Rosalie: Tilg bemüht um Lösung bei Hauspflege

„Die betroffene Familie wird seitens des Landes Tirol in einem hohen Ausmaß betreut und beraten. Das Land plant derzeit so genannte Urlaubs- und Entlastungswochen für pflegende Angehörige, die eine wesentliche Entlastung für die jeweilige pflegende Person bringen sollen. Für diese Entlastungswochen soll das Land einen Zuschuss leisten“, betont Tilg, der zudem weiter ausführt: „Im Rahmen der ,Richtlinie des Landes Tirol zur Gewährung von spezieller Hauskrankenpflege für Kinder und Jugendliche in Tirol‘ besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer medizinischen Kinderhauskrankenpflege.“