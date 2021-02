Kinderpflege daheim: Zuständige Stelle wimmelt ab

„Wie in allen anderen Bundesländern gibt es auch in Tirol eine vom Land geförderte Einrichtung für mobile Kinderkrankenpflege, um Familien mit kranken oder behinderten Kindern zu entlasten. Sie heißt Mobitik und ist in der Volkshilfe Tirol eingegliedert“, erklärt Kra im Gespräch mit der „Krone“. Dies gestalte sich für betroffene Familien in unserem Land aber nicht so, wie man sich das vorstellt.