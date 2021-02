Ibiza-Anwalt M. kommt in den U-Ausschuss

Mit Christine Jilek wird noch am Mittwoch auch eine Vertreterin der Justiz am Wort sein. Als Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelte sie in der Ibiza-Affäre – und warf Anfang Dezember das Handtuch. Befragt wird sie etwa zur Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die die Affäre aufklären sollen – diese läuft bekanntlich alles andere als rund. Außerdem soll eine Beamtin des Finanzministeriums zu Privatisierungen von Staatsbetrieben Auskunft geben.