Weißrussland: Polizei drangsaliert sogar Kinder

Amnesty: Kinder sind „Geiseln der Regierung“

Recherchen der NGO würden zeigen, wie die Behörden in Weißrussland (Belarus) mit Drohungen, Schikane und Strafverfolgung von Minderjährigen versuchen würden, abweichende Meinungen im Land zu unterdrücken. „Achtjährige Kinder werden in den Schulen mit Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Eltern bedroht. Eine der perfidesten Formen der Schikane und Einschüchterung ist die Drohung, das belarussische Recht zu nutzen, um Kinder aus ihren Familien zu holen und in staatliche Obhut zu geben - dies macht sie de facto zu Geiseln der Regierung“, so Aisha Jung von Amnesty. Einige Minderjährige seien selbst willkürlich in Haft und mit konstruierten Anklagen konfrontiert - wie die Erwachsenen, berichtete die Menschenrechtsorganisation.