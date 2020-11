EU verschärft Sanktionen gegen Weißrussland weiter

Proteste halten weiter an

Unterdessen halten die Proteste gegen Lukaschenko weiter an. Seit dessen Wiederwahl am 8. August wird ihm von der Opposition sowie EU-Vertretern offen Wahlbetrug vorgeworfen. Der Machthaber lässt dabei mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen - bislang wurden bereits Tausende Menschen zumindest vorübergehend festgenommen.