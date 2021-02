Deutscher Handel fordert Öffnung aller Geschäfte

Genth äußerte heftige Kritik an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Wochenende der Gastronomie eine Öffnung womöglich erst Anfang April zu Ostern in Aussicht gestellt hatte. „Das kann nicht der Ernst des Wirtschaftsministers sein, ich erwarte, dass er sich für die Interessen der Wirtschaft einsetzt“, sagte Genth am Montag der „Welt“. Es gehe um die Existenz Tausender Unternehmen. „Einen Lockdown bis Ostern werden viele Geschäfte nicht überleben.“ Bis dahin würden die bisher ohnehin spärlich fließenden staatlichen Hilfen in keinem Fall reichen.