Polizist sieht sich in Korruptionsaffäre als Opfer

Einladungen in VIP-Club

Der Chefinspektor ist bei der Schlammschlacht rund um die Black-Wings ins Visier geraten. Weil in der Anzeige gegen Ex-Manager Christian Perthaler als „Munition“ angebliche Einladungen in den VIP-Club für den Beamten und mutmaßliche Gegenleistungen wie das „Abwürgen“ von Strafzetteln aufgeführt wurden. Der „Krone“ liegen die 43 Seiten Chat-Verläufe vor. Diese hätte auch der Anwalt des Chefinspektors, Manfred Arthofer, gerne in Händen und hofft jetzt ebenfalls auf Akteneinsicht: „Dann werden wir die Vorwürfe entkräften können.“