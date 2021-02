Fifi Pissecker: „Man ist zurzeit schon schmähstad“

Ich merke, das Lachen ist Ihnen auch nach einem Jahr Corona nicht vergangen!

Ja, wenn ich die „Vorstadtweiber“ anschau, ist es mir nicht vergangen, ansonsten ist man schon relativ schmähstad. Ich habe ja das Glück, dass ich mit der 6er-Staffel ab März wieder ein bissl beschäftigt bin, aber Kollegen, die nur von der Bühnenarbeit leben und auf das angewiesen sind, also das ist wirklich katastrophal. Und es ist besonders dramatisch für die jungen Kollegen, die gerade mit der Ausbildung fertig geworden sind, keine Engagements bekommen und in keinem System drinnen sind. Die gehen jetzt Regale schlichten. So kann man mit seinen Künstlern auch nicht umgehen. Frustrierend ist, dass es keine Perspektive gibt: Du weißt nicht, wann wieder Theater spielen erlaubt sein wird. Das trifft mich auch in vielen Belangen. Ich hoffe, dass im Sommer die Open Airs stattfinden können, u.a. mit den Hektikern, weil wir heuer ja unser 40-Jahr-Jubiläum feiern.