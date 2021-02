99ers-Kapitän Oberkofler: „Es geht um alles!“

Auch 99ers-Kapitän Daniel Oberkofler hat vor dem heutigen letzten Grunddurchgangsspiel in Salzburg den Ernst der Lage erkannt. „In der nächsten Zeit geht es um alles! Wir müssen in den Spiegel schauen und uns fragen, was wir besser machen können. Wir brauchen deutlich mehr Konstanz.“ Klingt in der Theorie relativ einfach, ist am Eis derzeit aber schwer umzusetzen. Denn auf gute Partien wie gegen Bozen am Sonntag beim 3:2 folgen dann Rückschritte wie zuletzt gegen die Vorarlberger. „Das kann man sich nicht erklären. Jetzt wird sich der Charakter jedes einzelnen Spielers zeigen...“