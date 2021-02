NBA: Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg bester Rebounder

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 111:106 bei den Houston Rockets den 13. Saisonsieg gefeiert. Jakob Pöltl war dabei bester Rebounder seines Teams. Er packte elf Mal am Brett zu. Außerdem verzeichnete der 25-jährige Wiener zwei Punkte und je einen Assist sowie Block in 29:06 Minuten. Weil LaMarcus Aldridge weiterhin fehlte, hatte Pöltl neuerlich der Startformation der Spurs angehört.