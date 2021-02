Sonne, Schnee und Tillga-Glück

Denn Obertilliach gilt längst als Mekka des Langlauf- und Biathlonsports in Österreich und international. Vom 27. Februar bis 7. März wird hier die Biathlon Jugend- und Junioren-WM stattfinden. „Schon mal Langlaufen ausprobiert?“, fragt mich Matthias Scherer vom Langlauf- und Biathlonzentrum, wo die großen Stars dieser Sportart wie die schnelle und zielsichere Tirolerin Lisa Hauser auf den Loipen trainieren. „Vom Langlaufen profitiert der ganze Körper. Herz, Kreislauf und alle Muskeln werden trainiert und manchmal auch der Lachmuskel“, so Matthias und klärt mich über die beiden Techniken auf: „Beim klassischen Stil gleitet man in zwei in den Schnee gezogenen Spuren dahin, während man beim modernen Skaten auf einer gewalzten Loipe unterwegs ist.“ Das Material dafür kann vor Ort bei Sport Auer ausgeliehen werden.