272 Sessel werden komplett von der Rolle sein

Die Aufregung unter den Imster Touristikern hat sich gelegt. Wie berichtet, segnete der Aufsichtsrat von Imst Tourismus den Fünf-Millionen-Anteil des TVB für den Neubau der Imster Bergbahnen in letzter Minute ab (vorher gab er das Okay für „nur“ 3,7 Millionen Euro), sodass die 20,5 Millionen Euro für das Kleinstskigebiet nun ausfinanziert sind. Wie ausgemacht geht’s jetzt ans Eingemachte. „Wir gehen den seit zwei Jahren akribisch vorbereiteten Neubau beider Sektionen nicht aus Eitelkeit, sondern aus Notwendigkeit an“, sagt GF Bernhard Schöpf, „beide Bahnen wurden in den 1990er-Jahren errichtet. Es gibt Expertisen, die belegen, dass die Lifte nicht mehr wirtschaftlich zu führen sind.“ Der Kostenanteil der Bergbahnen von 6,35 Millionen Euro sei „natürlich viel Geld“, aber es gebe keinerlei Alternativen.