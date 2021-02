Erster AstraZeneca-Impfstoff da: „Ein großer Tag“

Wie erleben Sie den Druck, der auf Ihnen lastet, auch wegen der Unstimmigkeiten mit der EU wegen der Liefermenge?

Sie können sich vorstellen, dass die ganze Pharmaindustrie in dieser Pandemie unter Druck steht. Wir haben alle die Verpflichtung zu tun, was wir können, um so rasch wie möglich sicheren Impfstoff herzustellen. Wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst, wir wollen Menschen helfen – diesen Druck spüren wir.