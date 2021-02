Nach Vienna: Bei Sturm geht‘s Schlag auf Schlag

Der SK Sturm steht nach dem 1:0 gegen die Vienna in Liebenau im Halbfinale des Fußball-Cups. Für die Mannen von Cheftrainer Christian Ilzer geht‘s aber Schlag auf Schlag. Schon am Dienstag kommt Ried in der Liga in die Merkur Arena - und am Transfermarkt dürften für Sportchef Andreas Schicker entscheidende Stunden bevorstehen.