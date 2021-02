Borealis-Verkaufspläne treffen Chemiepark Linz

Schon vor zwei Jahren hatte es Verkaufsgerüchte gegeben, nun macht Borealis ernst: Die Firma, die zu 75 % der OMV gehört, wird den Stickstoff-Bereich verkaufen! Bei den rund 1200 Borealis-Beschäftigten im Chemiepark in Linz sorgt das für Zittern: Rund 750 arbeiten in Oberösterreich in dem Geschäftsbereich, der den Besitzer wechseln soll.