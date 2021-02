Video zeigt Diego Maradona kurz vor seinem Tod

„Es ist alles in Ordnung“

Diego scheint es in diesem Clip den Umständen entsprechend gut zu gehen. Es wurde am Esstisch von seiner langjährigen Freundin Veronica Ojeda aufgenommen, während im Hintergrund seine Köchin Romina Milagros Rodriguez zu sehen ist, die emsig in der Küche werkelt. Maradona löffelt einen Teller Suppe und spricht zu seinem mittlerweile äußerst umstrittenen Arzt Leopoldo Luque. „Ich bin verletzt“, sagt er mit schwacher Stimme „aber alles ist in Ordnung. Du weißt, ich mag keine Intimitäten, aber wenn ich von guten Menschen umgeben bin, komme ich aus meiner Hülle heraus.“