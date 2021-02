Golfen im Ötztal hat nun großes Handycap weniger

In der dunkelsten Zeit, die der Tourismus je erlebt hat, gibt’s doch noch einen Lichtstreif am Horizont, zumindest für das Ötztal: Die Realisierung des Golfplatzes in den Gemeindegebieten von Sautens, Oetz und Haiming hat eine wesentliche Hürde übersprungen: die raumordnerische Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde des Landes. Der Widmung von rund 30 Hektar in „Sonderfläche Golfplatz“ steht nun formal nichts mehr im Wege. „Nach einer zweiwöchigen Kundmachung ohne Einspruchsrecht wird der Bescheid rechtskräftig“, freut sich Christine Hackl, Geschäftsführerin der Ötztal Golf Errichtungs- und Betriebs GmbH. Die nächste große Challenge folgt : Im April soll die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) starten.