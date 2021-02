Tausend Scherben: Sturm zerstört Schanigarten

Schaden laut Betreiber: 4500 Euro. Die Wucht der Böen war so heftig, dass die Wände aus Sicherheitsglas rund den Schanigarten in zehntausend Teile zerbarsten. Die Scherben lagen Meter weit am Platz zerstreut. Zum Glück wurde niemand verletzt. „Ein Mitarbeiter hörte den Knall und rannte sofort hinaus“, sagt Geschäftsführer Thomas Hillinger. Der Schaden sei zwar versichert. Für die Eis-Konditorei ist das aber schon zweite unerfreuliche Vorfall. Hillinger: „Im November hatte der Attentäter unseren Gastgarten zerschossen. Jetzt das.“ Morgen, Freitag, soll der Spezialglaser anrücken, der Garten neu errichtet werden. Für das geplante Take-Away-Geschäft sei das aber ein herber Rückschlag, heißt es.