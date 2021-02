Kräftige Sturmböen im Norden und Osten Österreichs

Kräftige Sturmböen sind am Donnerstag über den Norden und Osten Österreichs hinweggefegt. Vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien stürmte es heftig. Der Wind machte aber nicht nur so manchem Fußgänger Beine, sondern auch dem Winter, zumindest vorübergehend. Bereits am Morgen stand man etwa in Wien bei Temperaturen um die zehn Grad auf.