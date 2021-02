Forscher testen Kombination von Corona-Impfstoffen

In England wird jetzt im Rahmen einer klinischen Studie die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen bei der Kombination zweier unterschiedlicher Vakzine getestet werden. Wie das National Institute for Health Research (kurz NIHR) mitteilte, werden die Forscher dabei die beiden bis dato in Großbritannien zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und AstraZeneca in unterschiedlicher Abfolge als erste und zweite Dosis verwenden.