Jung, hübsch, stark und plötzlich schwer krank

Wie haben Sie sich gefühlt?

Ich konnte es nicht glauben! Ich war doch jung und so stark und hübsch und gerade in Aufbruchsstimmung. Mein erster Gedanke war, dass ich nie Oma geworden bin und nie mein Buch geschrieben habe. Dann sind die ersten Untersuchungen losgegangen. Das war furchtbar. Sie haben es mir in einem Raum mitgeteilt, in dem es kein Licht gab. Ein Kalender stand da neben drei Computern. Mein Freund, der dabei war, hat das schneller realisiert. Er hat gleich geweint, mir hat es die Luft abgeschnürt. Erst bei den Untersuchungen kurz darauf habe ich angefangen, zu weinen.