Grazer „Smart City“ nimmt immer mehr Gestalt an

Pläne auch in der direkten Umgebung

Auf der anderen Seite der Waagner-Biró-Straße wird auch gebaut. An der Ecke Dreierschützengasse ist ein Projekt namens „Smart Corner“ geplant. „Hier ist der Baubeginn für Sommer angekündigt“, so Hoffer. Planungen gebe es auch für das Stahl-Eberhardt-Grundstück: „Es laufen Gespräche über eine Änderung des Flächenwidmungsplans.“