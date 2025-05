Trump: USA soll Gaza zur „Freiheitszone“ machen

„Einer der schlimmsten, grausamsten Angriffe“

„Das Gaza-Problem ist nie gelöst worden“, bemängelte Trump, „mit den Hamas wird man sich auseinandersetzen müssen“. Der US-Präsident erinnerte außerdem an den Anfang des Gaza-Kriegs. „Erinnern Sie sich, der 7. Oktober war einer der schlimmsten Tage in der Weltgeschichte, denke ich. Nicht nur in dieser Region, es war einer der schlimmsten, grausamsten Angriffe, die man je gesehen hat.“