Warum auch unser Gehirn Kaffee liebt

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie morgens aufstehen, in die Küche gehen und es duftet nach frischem Kaffee? Kaum ein anderer Geruch ist am Morgen so angenehm wie jener des beliebten Heißgetränks. Kaffee macht also glücklich. Und das kommt uns nicht nur so vor, sondern ist tatsächlich so. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Kaffee in der Lage ist, uns zu motivieren, unsere kognitiven Prozesse zu verbessern und sogar unsere Laune zu heben.