Studentin verheimlichte Ärztin Corona-Kontakte

40 Stunden gemeinnützige Arbeit soll eine Studentin (27) verrichten, entschied Richter Günther Nocker in einem brisanten Corona-Fall. Grund der Diversion: Die Frau war bei einer Ärztin. Sie hat dabei aber nicht gesagt, dass ihr Freund K1-Kontaktperson und in Quarantäne sei. Tags später wurde er positiv getestet und sie in Folge auch.