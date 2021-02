Einreise-Sorgen: Leipzig stellt Antrag für CL-Hit

RB Leipzig hat bei der zuständigen Bundespolizei offiziell die Einreise von Englands Fußballmeister Liverpool zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beantragt. Das gab der deutsche Bundesligist am Dienstag bekannt. „Natürlich befinden wir uns in Gesprächen mit den Behörden, der UEFA und Liverpool. Am Montag haben wir einen Antrag auf Einreisegenehmigung des Teams aus Liverpool gestellt. Wir warten auf Rückmeldung“, sagte RB-Sprecher Till Müller.